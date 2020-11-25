Врач назвал два опасных симптома коронавируса

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25.11.2020, 9:54, Разное

Врач-терапевт и кардиолог Ярослав Ашихмин пояснил о двух наиболее опасных симптомов коронавируса. Если они появились, то нужно обратиться за помощью к медицинским специалистам.
Речь идет об одышке и высокой температуре. В ряде регионов складывается довольно тревожная ситуация. Когда показатели на термометре превышают 39 градусов, нужно обратиться в больницу. Несмотря на нагрузку, медицинская система пока работает. Врачи из поликлиник могут прийти домой по вызову.

По словам доктора, употреблять препарата для профилактики COVID-19 не имеет смысла. Легкие формы коронавируса по факту никак не лечатся, можно только облегчить неприятную симптоматику.



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