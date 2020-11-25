 

С 2021 года на всю продаваемую в России технику должны устанавливать российское программное обеспечение

25.11.2020, 9:42, Новости дня

В России утвердили правила предустановки отечественного программного обеспечения на ряд электронных устройств, произведенных после 1 января 2021 года. Об этом 24 ноября сообщает “РИА Новости”.

Согласно постановлению российского правительства, российское ПО будет обязательным для установки на реализуемые в стране смартфоны, планшеты, стационарные компьютеры, ноутбуки, а также “умные” телевизоры.

В частности, власти обязали предустанавливать на планшеты и смартфоны поисковики, браузеры, соцсети, мессенджеры, новостные агрегаторы, навигаторы, голосовых помощников, программы для доступа в облачные хранилища, приложение “Госуслуги”, программу платежной системы “Мир”, приложения для онлайн-трансляций, аудио- и видеосервисы, антивирусы и программы, обеспечивающие доступ к социально значимым интернет-ресурсам.

На компьютерах появятся браузеры, антивирусы, российское офисное ПО, а в телевизорах с функцией Smart TV установят российский браузер, аудиовизуальный сервис, поисковик и соцсети.

Закон, запрещающий в РФ продажу гаджетов без российского программного обеспечения, был принят Госдумой в ноябре 2019 года. 2 декабря его подписал президент страны Владимир Путин, а с 1 июля 2020 года он вступил в силу.

Издание The Bell писало, что этот закон неформально называют “законом против Apple”. Неназванный чиновник заявил, что ограничения нацелены именно на эту корпорацию и ее продукцию. Операционная система iOS, которую использует Apple, вообще не предполагает возможности предустановки сторонних приложений.

Против подписания закон выступала Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК), в которую входят в том числе Apple, Dell, IBM, HP, Google, Samsung, Intel, “М-Видео”. Организация направляла письмо Путину с просьбой отклонить этот закон. В нем говорилось, что вступление закона в силу негативно отразится на развитии отрасли, а также приведет к монополизации в сфере разработки российского ПО, информировали “Ведомости”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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