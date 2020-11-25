 

Ширвиндта госпитализировали с COVID-19

25.11.2020, 9:42, Новости дня

Российский актер и режиссер, художественный руководитель Московского театра сатиры Александр Ширвиндт госпитализирован с коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора театра Мамеда Агаева.

По его словам, у артиста легкая, начальная стадия коронавируса. 

Агаев добавил, что коронавирусом заразилась и супруга Ширвиндта.

Агенство пишет, что Московский театр сатиры открыл сезон после отмены карантина 15 сентября. Ширвиндт тогда говорил, что от традиционного сбора труппы перед открытием сезона из-за эпидемии решили отказаться.

Ширвиндт родился в 1934 году в Москве. С 2000 года и по сегодняшний день является художественным руководителем театра сатиры. Всего за свою театральную карьеру он сыграл более полусотни ролей, поставил около 20 спектаклей.

В кино сыграл более чем в 40 фильмах, в том числе в “Стариках-разбойниках” (1971), “Иронии судьбы” (1975), “Двенадцати стульях” (1976), “Трое в лодке, не считая собаки” (1979), “Вокзале для двоих” (1982) и др.

Ширвиндт находится в базе “Миротворца” из-за незаконной гастрольной деятельности на территории временно оккупированного Россией Крыма.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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