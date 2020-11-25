Эксперт Ассоциации заслуженных врачей на личном опыте оценил борьбу медиков c СOVID-19

25.11.2020, 9:32, Новости дня

Исполнительный директор Национального родительского комитета, эксперт Национальной ассоциации заслуженных врачей и наставников Юрий Оболонский на личном опыте оценил работу медиков в период пандемии коронавируса.

«31 октября мне был поставлен диагноз COVID-19 и с того момента я стал смотреть на ситуацию с пандемией не как член штаба по коронавирусу Национальной ассоциации заслуженных врачей, а как пациент с больничной койки. Появилась возможность изучить опытным путем как работает изоляция, как происходит лечение на дому, какого это – находиться в красной зоне. Но главное, лично на собственной персоне почувствовать и оценить усилия и работу медиков», – сообщил Оболонский, слова которого приводятся на сайте Национальной ассоциации заслуженных врачей.

Он похвалил быстроту реагирования скорой помощи в Москве, проведение тестирования, оснащение средствами защиты медперсонала, но указал на проблемы в работе первичного звена. «Мне пришлось вызывать за время болезни четыре раза «скорую» и три раза меня навещал районный врач. К, сожалению, много вопросов к работе первичного звена. Уверен, что если районные врачи были бы укомплектованы и более компетентны, то благополучных выздоровлений было бы в разы больше, а скорая помощь и стационары менее загружены. Требуется серьезная модернизация первичного звена, новые образовательные стандарты и допуски», – указал Оболонский.

В то же время он обратил внимание на «информационный поток, который связан с пандемией, врачами и здравоохранением». «Мир словно разделился на два лагеря. На тех, кто их поддерживают и благодарят врачей и медицину, и на тех, кто не верит и не доволен. И это можно понять – у каждого своя, личная история, как и у меня. Но больше ужасает позиция людей, которые делают на непростой ситуации, в которой находятся и пациенты, и медицина, политику. Интернет заполонили всевозможные видеоролики и комментарии команды блогера Навального, который продолжает поливать грязью врачей и медицинское сообщество, тех, которые сейчас спасают тысячи людей от смерти работая круглосуточно рискуя своим здоровьем и отдавая себя на службу обществу», – добавил эксперт, отметив, что «идеологическая работа команды блогера поставлена на конвейер».

«Никто не спорит что в системе здравоохранения много проблем. Оптимизация, проведенная с ошибками, нехватка лекарств в регионах, недостаток финансирования и неправильные управленческие решения в начале пандемии – это очевидные факты. Мы считаем, что необходимо немедленно проводить экспертные совещания с профессионалами и управленцами, вырабатывать рекомендации и конструктивно решать задачи. От команды Навального мы слышим только огульные оскорбления врачей в Омске, спасших ему жизнь, личные оскорбления медиков, мнение которых ему не нравится. … Я никогда не был защитником власти, мало того, всегда жестко критиковал. Но взамен вместе с экспертами по проблемам семьи, детей, здравоохранения всегда предлагаю реальные конструктивные решения», – добавил Оболонский.

Он указал, что «сейчас не время политической конфронтации и натравливания одной части общества на другую. Сейчас время совместной работы для того, чтобы победить беду».

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.