 

Пьяные экс-сотрудники пермского театра разбили «Золотую маску»

25.11.2020, 9:32, Новости дня

Двое бывших сотрудников Пермского театра оперы и балета в нетрезвом состоянии взломали кабинет одного из руководителей учреждения и разбили награду российского фестиваля «Золотая маска», сообщили в региональном МВД.

Как пояснили в полиции, в правоохранительные органы поступило заявление от руководства пермского театра о совершении преступления. В настоящее время по данному факту проходит проверка, опрашиваются свидетели происшествия, устанавливается размер ущерба, передает «Российская газета».



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