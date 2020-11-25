 

Медик предостерег россиян от привычки работать за ноутбуком лежа

25.11.2020, 9:00, Разное

Многие россияне любят работать за ноутбуком лежа. Врач-офтальмолог Арпине Адамян предостерегла от такой вредной привычки, рассказав о ее последствиях для организма.

Как оказалось, работа с лэптопом не вставая с дивана может повлиять на умственные способности человека, ухудшив их. Дело в том, что в такой позе существенно увеличивается нагрузка на кровеносные сосуды головного мозга. Из-за этого продуктивность работы нередко падает, а сам процесс наносит непоправимый вред.

При работе с ноутбуком лежа страдает и позвоночник, находясь долго в неудобной позиции. «Застывая» в таком положении, он получает излишнюю долю нагрузки, что отражается на его состоянии. Вследствие вредной привычки он скорее изнашивается, отражается лежачий способ и на функциональности мышц шеи и спины.

Постоянное напряжение может привести к дискомфорту и боли, спровоцировав впоследствии ряд серьезных заболеваний. Исходя из этого, пишет «Слово и дело», при работе с ноутбуком лучше выбрать привычное рабочее место за столом.



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