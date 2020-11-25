В мире от COVID-19 умерли более 1,4 млн человек

25.11.2020, 8:48, Новости дня

По состоянию на утро 25 ноября в мире коронавирусом заразились 59 759 535 человек, об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса.

От COVID-19 скончались 1 409 252 человека, выздоровел 38 267 861.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там достигло 12 591 225, умерло 259 925 человек, излечилось 4 696 664.

В Индии, которая находится на втором месте, 9 222 216 заболевших, 134 699 умерших и 8 642 771 выздоровевший.

Третье место по числу заболевших занимает Бразилия: в стране 6 118 708 человек инфицированы, 170 115 – умерли, выздоровело 5 509 645 человек.

На четвертом месте Франция с 2 137 096 заболевшими и 50 324 умершими, на пятом Россия – 2 120 836 человек инфицированы, 36 675 умерли.

В Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике количество заболевших COVID-19 превысило миллион человек. В Германии, Перу и Польше – 900 тыс. человек.

Украина находится на 17-м месте в мире по распространению заболевания.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.