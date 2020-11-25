 

Столтенберг – ЕС не сможет защитить Европу в одиночку

25.11.2020, 8:46, Новости дня

Евросоюз не справится с защитой Европы в одиночку, заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. По его словам, гарантия безопасности со стороны США, ядерное устрашение и присутствие американских войск абсолютно необходимы. Если же их не будет, это приведёт к расколу Европы, а также к росту антиевропейских настроений в Америке, предостерегает политик.


Reuters

Европейцы должны больше инвестировать в собственную оборону, однако эти усилия не смогут заменить НАТО, заявил в интервью Westdeutsche Allgemeine Zeitung генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. «Факт в том, что Европейский союз не сможет защитить Европу. После брексита 80 процентов оборонного бюджета государств НАТО финансируется за счёт стран, не входящих в ЕС, и только 44 процента их населения проживает в ЕС. Гарантия безопасности со стороны США, ядерное устрашение и присутствие американских войск в Европе абсолютно необходимы для обороны Европы. Любая попытка ослабить связь между Северной Америкой и Европой ослабит и НАТО, а также расколет Европу», — заявил он.

«А если мы будем делать вид, что ЕС может в одиночку защитить Европу, возникает другой риск, — продолжил Столтенберг. — Политические силы в США, которые выступают против многосторонности и трансатлантического сотрудничества, используют это как повод для того, чтобы сократить обязательства перед Европой. Остаётся одно: сотрудничать».

Столтенберг также высказался по поводу избрания президентом США кандидата от демократов Джо Байдена. По его словам, он будет рад с ним сотрудничать. Новый глава Белого дома — активный сторонник альянса и сотрудничества между Северной Америкой и Европой. Но он также, как и его предшественник Дональд Трамп, будет настаивать на увеличении оборонных расходов в европейских странах, подчеркнул генсек. К тому же Столтенберг не исключает возможности дальнейшего сокращения американского контингента в Европе.  

Глава НАТО также прокомментировал опасения по поводу того, что из-за коронавируса многим странам может стать непосильным 2%-ный порог альянса по расходам на оборону. Он подчеркнул, что такие требования к своим членам военная организация предъявляет не случайно. По его словам, мир стал опаснее: «Угроз и вызовов в сфере безопасности, которые существовали и до кризиса с коронавирусом, во время пандемии не стало меньше. Наоборот. РФ продолжает вооружаться, террористическая организация ИГ* снова пытается отвоевать территории в Сирии и Ираке, также из-за подъёма Китая в мире меняется соотношение сил. Я как политик знаю, как тяжело инвестировать в оборону. Но мы должны быть способны увеличивать оборонные расходы, если напряжённость снова растёт».

«Самая главная задача НАТО не допустить, чтобы кризис с коронавирусом стал кризисом безопасности, — подчеркнул Столтенберг. — Поэтому мы должны продолжать инвестировать больше. Речь идёт не только о правильном подходе в конфликте с Россией: РФ должна понять, что не сможет победить путём конфронтации. Я верю в диалог, сотрудничество и контроль за вооружением. Но единственный путь добиться всего этого с Россией — это жёсткая и последовательная позиция НАТО».

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014. 



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