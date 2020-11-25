Названо преимущество российских банков перед западными

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25.11.2020, 8:38, Новости дня

Банковский сектор РФ более стабилен и безопасен, чем американский и европейский, пишет немецкое издание Focus со ссылкой на управляющего активами Герхарда Массенбауэра.

Эксперт напомнил, что у РФ такой же фонд благосостояния, как у Норвегии, а также хорошие позиции из-за низкой долговой нагрузки. Массенбауэр уверен, что выгоднее всего инвестировать в российские компании. Фактором в пользу вложений экономист назвал стабильно работающие промышленные предприятия, невысокие цены на сырье и выгодный курс рубля, передает РИА «Новости».

Что касается конкретных компаний, то Массенбауэр посоветовал делать ставку на Газпром. Несмотря на нынешние трудности с «Северным потоком – 2», которые эксперт назвал краткосрочными, Газпром предлагает хорошие возможности для инвесторов, отметил он.

Ранее глава Банка РФ Эльвира Набиуллина заявила, что банковский сектор в стране устойчив и здоров, хотя иногда бывают проблемные банки. Между тем, аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА» считают, что в течение года с дефолтом и лишением лицензии могут столкнуться до 35 российских банков.



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