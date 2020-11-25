Омский студент сравнил скорость интернета на березе и на земле

25.11.2020, 8:38, Новости дня

Омский студент Алексей Дудоладов, ставший известным после ролика, где он выходит в Сеть, забравшись на дерево, сравнил скорость интернета на березе и на земле.

Дудоладов написал в Instagram, что он «произвел замеры скорости в своей деревне: на «асфальте» и на березе», в результате выяснилось, что на земле скорость 8,6 Мбит/сек, а на дереве – 24,7 Мбит/сек.

«Качество связи на дереве в разы лучше!», – подытожил студент.

Дудоладов отметил, что теперь у него есть «усилитель сотовой связи, который решил вопрос с интернетом в доме».

Напомним, Дудоладов обратился к главе региона Александру Буркову с дерева с просьбой помочь решить проблему с интернетом в его поселке.

После перевода на дистанционное обучение у студента появились проблемы с посещением онлайн-занятий, так как скорость интернета была слишком низкой, чтобы «вытягивать» видеозвонки по Zoom. Потому молодой человек был вынужден залазить на березу в 300 метрах от деревни – там интернет был лучше.

После того как история со студентом на березе получила широкий резонанс, в деревню Станкевичи приезжали специалисты министерства промышленности и связи Омской области и измерили качество сети. Они пришли к выводу, что дом Дудоладова стоит в низине, а якобы в 100 метрах от него, в домах у центральной дороги деревни Станкевичи, скорость интернета составляет 13 мегабит в секунду, что соответствует 4G.

Связь в деревне обеспечивает вышка Теле2, которая расположена в другом населенном пункте на расстоянии 12 км, сообщили тогда в минпроме.

Со студентом также встретился губернатор Омской области Александр Бурков. А после встречи с главой Минцифры Максутом Шадаевым глава региона заявил, что они «договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства в Омской области».