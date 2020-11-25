 

Экономист: Лукашенко не признается, что Путин накричал на него

25.11.2020, 8:08, Разное

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и его подопечные не смогли оставить такой крупный и важный для страны банк на волю судьбы. Там была установлена временная администрация.

Однако накануне Лукашенко заявил, что ее полномочия истекают в следующем месяце. Но основными акционерами финансового учреждения являются российские “Газпром” и “Газпромбанк”, поэтому главе государства пришлось обсуждать будущее “Белгазпромбанка” с президентом России Владимиром Путиным.

– Он дословно мне заявил о том, что банк должен работать, зачем его уничтожать, – рассказал Александр Лукашенко об итогах переговоров с российским лидером.

Но экономист Лев Марголин убежден, что все прошло отнюдь не так гладко. По мнению эксперта, давление на принадлежащее российским компаниям финансовое учреждение со стороны приспешников Лукашенко было пощечиной для Москвы. Марголин считает, что переговоры проходили на повышенных тонах, но белорусский лидер не может признаться, что Владимир Путин накричал на него, чтобы не ставить себя в унизительное положение. Но и скрыть сам факт “беседы” он не мог, поскольку ее бы обязательно осветила пресс-служба Кремля. Поэтому Батьке пришлось “сглаживать углы”.



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