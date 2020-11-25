 

Антология хабаровского протеста в девяти томах

25.11.2020, 6:58, Разное

Почему люди на Дальнем Востоке митингуют уже четыре месяца и не боятся сесть в тюрьму.


Фото: Влад Докшин / «Новая»

Восстание хабаровчан против ареста «народного губернатора» Сергея Фургала продолжается уже больше четырех месяцев. Если сначала власть не знала, что делать с десятками тысяч протестующих на улице, то с началом осени перешла к полноценным репрессиям. После разгона митинга 10 октября было заведено несколько уголовных дел, а по административкам в крае заработал настоящий маховик — чуть ли не каждый день в Хабаровске задерживают и судят одного-двух человек.

Специальный корреспондент «Новой газеты» Илья Азар провел с хабаровскими протестующими неделю, чтобы понять, в чем причина их феноменального упорства и горячей любви к арестованному главе региона.

ЧИТАЙТЕ АНТОЛОГИЮ ХАБАРОВСКОГО ПРОТЕСТАТом I. ОбвиняемыеТом II. МарширующиеТом III. НаблюдающийТом IV НесгибаемыеТом V. ОсвещающиеТом VI. ПротивостоящиеТом VII. ГордыеТом VIII. ОбязанныеТом IX. Целеустремленные

Источник: Новая газета



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