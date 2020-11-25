В Венгрии тестируют российскую вакцину от коронавируса

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25.11.2020, 7:49, Новости дня

Венгерские специалисты тестируют российскую вакцину «Спутник V», образцы которой были доставлены в страну на прошлой неделе. В правительстве заявляют, что после всех проверок жителям Венгрии будет предложен выбор между имеющимися вакцинами разных производителей. Премьер-министр Виктор Орбан также призвал не политизировать вопрос заказа лекарств от коронавируса в РФ и Китае, передаёт Euronews.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призывает не политизировать вопрос заказа вакцин от коронавируса в РФ и Китае. По его словам, если какие-то вакцины появляются раньше, то Венгрия также должна их зарезервировать.

Первые образцы российской вакцины «Спутник V» были доставлены в Венгрию на прошлой неделе, и местные специалисты приступили к лабораторным исследованиям. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отметил:

ПЕТЕР СИЙЯРТО, министр иностранных дел Венгрии: Сейчас эта вакцина в РФ проходит третью стадию клинических испытаний. На эту фазу требуется около шести месяцев. На прошлой неделе завершился третий месяц — и промежуточный результат показал, что препарат эффективен на 92 процента. 

В правительстве Венгрии заявляют, что жителям страны будет предложен выбор между китайской, российской или израильской вакциной. Предварительно также заказаны 12 миллионов доз у производителей на Западе. 

Дата выхода в эфир 23 ноября 2020 года.

 



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