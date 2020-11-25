Гигантскую фигуру ацтека-пришельца обнаружили в Южной Америке

25.11.2020, 7:51, Разное

Известный уфолог Скотт Уоринг нашел на территории Южной Америки огромную фигуру, которая может являться изображением ацтека-пришельца.

Виртуальный археолог обнаружил изображение древнего ацтекского воина во время работы с картографическим сервисом Google Earth. К слову, исследователь регулярно пользуется данным приложением для поиска необычных артефактов, которые, по его мнению, могут говорить о присутствии внеземных цивилизаций на Земле.

На этот раз внимание уфолога привлекла высеченная на склоне горы гигантская фигура ацтека, находящаяся в сидячем положении. По его мнению, данная находка может быть намного старше ацтекских пирамид, которым более 2 тысяч лет. Уфолог считает, что возраст обнаруженного рисунка превышает 5 тысяч лет. Размеры этого древнего художества составляют примерно 112 метров.

В качестве вывода уфолог назвал фигуру доказательством того, что наша планета с древних времен привлекает представителей инопланетных цивилизаций. Древние ацтеки-пришельцы могли в прошлом высадиться в Южной Америке, а затем мигрировать на север. Куда они делись потом, остается только строить гипотезы.