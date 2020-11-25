 

Ученые: индейцы делали наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов

25.11.2020, 7:50, Разное

На стенах пещеры на юге штата Калифорнии (США) обнаружили рисунок в форме цветка дурмана Райта и пережеванные остатки растения.

Ученые впервые подтвердили, что коренные американцы делали наскальные рисунки под воздействием галлюциногенов.

Исследователи обнаружили в пещере на юге Калифорнии примерно в 80 км к северо-востоку от Санта-Барбары указывающие на это свидетельства. На стенах этой пещеры есть красный рисунок в форме цветка дурмана Райта. Растение содержит алкалоиды, которые при определенном виде приема способны погружать человека в наркотическое опьянение.

– Поскольку рисунок представляет собою дурман Райта, то он, скорее всего, был сделан под воздействием растения, — заявил Дэвид Робинсон, преподаватель археологии из Университета Ланкашира.

Ученые также нашли пережеванные остатки растения в трещинах потолка пещеры. Химический анализ показал, что они представляют собой пережеванные листья Datura wrightii. Остатки растений были датированы 1530–1890 годами. В пещере также находились наконечники стрел и копий, точильные камни, семена растений и кости животных. Это свидетельствует о том, что пещера, вероятнее всего, была местом сбора всего племени, а не пристанищем одинокого шамана, уединявшегося в ней для того, чтобы войти в транс.

Робинсон отмечает, что современные исследования показывают, что большинство пещер с наскальными рисунками были местами, где проживали люди. Картины же, по его мнению, передавали “основные системы верований” общины.

Ученый также рассказал, что рисунок цветка дорисовывали и перерисовывали несколько раз. Он отметил, что в регионе часто можно найти символы или рисунки о вещах, которые были важны для местного населения.

– Это форма визуальной коммуникации в обществе коренных американцев, – говорит Робинсон.



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