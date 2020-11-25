Трамп собрался помиловать Флинна

25.11.2020, 7:45, Новости дня

Президент США Дональд Трамп намерен помиловать своего бывшего советника по национальной безопасности Майкла Флинна, сообщили СМИ.

Как информирует портал Axios со ссылкой на источники, Трамп обсуждал возможность помилования со своими приближенными. Портал отмечает, что помилование Флинна станет «кульминацией четырехлетней политической и судебной саги, которая началась с расследования ФБР о возможных связях штаба Трампа и российского правительства на выборах 2016 года», передает РИА «Новости».

По данным портала, Трамп уже уведомил о таком намерении своих приближенных. Отмечается, что он рассчитывает помиловать еще нескольких человек до истечения срока полномочий. Их личности не раскрываются, передает ТАСС.

В начале мая Associated Press сообщало, что министерство юстиции США прекращает уголовное дело в отношении Флинна. В марте Трамп заявил, что рассматривает возможность полного помилования Флинна, который ранее признал себя виновным в даче ложных показаний в суде. Флинн ушел в отставку после обвинений в обсуждении санкций с экс-послом РФ в США Сергеем Кисляком. Утверждалось, что Флинн якобы обещал Кисляку изучить вопрос о снятии санкций, что назвали свидетельством «сговора». В РФ заявляли, что Флинн во время встречи с российским послом пытался воздействовать на Кремль, что соответствовало служебным обязанностям советника Трампа.