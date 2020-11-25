 

Байден раскрыл планы на первые сто дней президентства

25.11.2020, 7:45, Новости дня

Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден сообщил, что первые сто дней во главе страны посвятит миграционной реформе и борьбе с коронавирусом.

«Я отправлю в сенат закон об иммигрантах, который откроет путь к получению гражданства для 11 миллионов незарегистрированных человек», – сказал Байден, передает РИА «Новости» со ссылкой на NBC.

Кроме того, политик намерен отменить некоторые указы действующего президента США Дональда Трампа, которые, по его мнению, нанесли ущерб климату и здоровью людей.

Байден также сообщил, что не будет инициировать расследование в отношении Трампа, и пообещал сосредоточиться на возвращении американскому обществу уверенности в себе.

При этом политик отметил, что его правление не будет «третьим сроком» Барака Обамы, при котором он восемь лет работал вице-президентом. «Мы столкнулись совершенно с другим миром. Президент Трамп изменил ландшафт. Теперь это «Америка в первую очередь», то есть «Америка в одиночестве», – добавил Байден.

Ранее Управление общих служб в федеральном правительстве США де-факто признало кандидата от Демократической партии Байдена победителем выборов и заявило о готовности начать процесс передачи власти. Действующий президент Дональд Трамп отказался признавать поражение на выборах, но подтвердил, что отдал распоряжение «делать все, что нужно» для реализации «первоначальных протоколов» в процессе передачи власти.

Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Следующего главу государства приведут к присяге 20 января 2021 года.



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