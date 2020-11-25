Названа помогающая при коронавирусе диета

25.11.2020, 7:14, Новости дня

Употребление фруктов и овощей всевозможных цветов насытит организм питательными веществами и набором необходимых витаминов, что поможет снизить риск осложнений при коронавирусе, рассказала диетолог-нутрициолог студенческого оздоровительного центра UCI Джоди Марголис.

«Разнообразие цветов обеспечит насыщение фитонутриентами – химическими веществами с антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, которые важны для поддержания нашего здоровья. Также рекомендуется сочетать яркую растительную пищу с насыщенными белком продуктами, такими как бобы, яйца, рыба, птица и тофу», – цитирует Марголис Medicalxpress.

Диетолог отмечает, что растительная диета будет полезна и для кишечника. Она порекомендовала употреблять сезонные продукты и добавить осенью в свой ежедневный рацион свеклу, морковь, репу, пастернак, сладкий картофель, желуди, кабачки, тыкву, капусту, рукколу, брюссельскую капусту, мандарины, гранаты, хурму.

Врач-диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова рассказывала о пользе в период распространения коронавируса регулярного употребления кисломолочных продуктов.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукты, которые могут помочь при коронавирусной инфекции. По его словам, необходимо употреблять продукты, богатые цинком, витамином D и углеводами.