 

Байден высказался о новом расследовании против Трампа

25.11.2020, 7:14, Новости дня

Демократ Джозеф Байден, который, согласно прогнозам СМИ, стал избранным президентом США, ответил на вопрос о том, готов ли он поддержать начало разбирательства в отношении действующего американского лидера Дональда Трампа, когда тот покинет Белый дом.

Байдену в эфире телеканала NBC был задан вопрос о его отношении к призывам ряда демократов начать расследование в отношении республиканца Трампа после его ухода с поста президента в январе. Журналист не пояснил, какие именно обвинения могли бы послужить основанием для начала указанной процедуры.

«Я не буду поступать так же, как поступает действующий президент – прибегать к помощи минюста США, настаивая на том, что произошло то или иное событие», – передает ТАСС слова Байдена. «Я читал о ряде расследований на уровне штатов. Я ничего не могу с этим поделать», – добавил он. Байден заверил, что считает своей главной задачей внушить американцам «уверенность и понимание того, что у них все получится».

Напомним, Трамп сообщил, что рекомендовал главе Управления общих служб Эмили Мерфи «делать все, что нужно» относительно первоначальных протоколов передачи президентских полномочий. Согласно Акту о переходе власти от 1963 года, процесс передачи власти в США начинается с того момента, как УОС, управляющее федеральными зданиями, признает одного из кандидатов победителем. Прежде Мерфи отказывалась признать Байдена победителем на выборах главы государства.

При этом Трамп не стал признавать результаты выборов. «Какое отношение имеет данное GSA разрешение на предварительную работу с демократами к продолжению разных наших судебных дел, касающихся того, что запомнится как самые коррумпированные выборы в истории американской политики? Мы движемся на полной скорости», – заявил президент США.



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