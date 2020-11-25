 

Пассажиры трамвая в Одессе усмирили ярую поклонницу украинского языка

25.11.2020, 7:14, Новости дня

В Одессе пассажирка трамвая устроила скандал из-за русского языка, сообщают информационные агентства.

Как передает РИА «Новости» со ссылкой на соцсети, на опубликованном в Сети видео можно рассмотреть, как пожилая пассажирка предъявляет попутчице претензии из-за разговора на русском языке. После отказа последней перейти на украинский агрессивная женщина начинает ее оскорблять и желать смерти.

После этого к зачинщице конфликта подходит другой пассажир, называющий себя сотрудником полиции. «В тюрьму хочешь? Я тебе организую сейчас! Езжай во Львов или Тернополь и там свисти!» – грозит мужчина. В ответ зачинщица конфликта грубит ему. При этом еще одна пассажирка заявляет, что агрессивную женщину «надо выбросить отсюда», а другой советует ей «не гавкать». Чем завершилась перепалка, не сообщается.

Напомним, в начале ноября президент Украины Владимир Зеленский обратился к жителям страны с призывом «влюбить» своих друзей и близких в украинский язык. Верховный суд Украины запретил президенту страны говорить по-русски 16 июля 2019 года на Украине вступил в силу закон о госязыке. Он закрепляет украинский язык в качестве единственного государственного на территории страны. По данным Украинского института политики, несмотря на политику Киева, загруженность русскоязычных школ на Украине в восемь раз выше украинских.



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