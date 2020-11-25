Не поняли Ближний Восток и проморгали возвышение Китая — Макфарланд о назначенцах Байдена

25.11.2020, 7:02, Новости дня

Джо Байден планирует назначить госсекретарём США своего советника Энтони Блинкена, а также вернуть на государственную службу Джона Керри, передаёт Fox News. По мнению Кэтлин Макфарланд, экс-заместителя советника по национальной безопасности президента США, команда Байдена состоит из глобалистов, которые не смогут дать отпор Китаю.

Кто же эти люди, которым будет поручена эта тяжёлая работа — обеспечивать нашу безопасность? Избранный президент формирует своё правительство — чтобы «вернуться к нормальному положению дел», как он часто говорит. Большинству из этих людей Белый дом будет вполне привычен, и они готовы отменить многое из того, что делалось в рамках повестки дня президента Трампа «Америка прежде всего».

На место госсекретаря Байден предлагает своего давнего советника — Тони Блинкена. Британская The Independent характеризует его как «ветерана вашингтонской внешнеполитической элиты старой школы». Он совсем не похож на госсекретаря Майка Помпео, известного своей прямотой, а также военным и сенатским прошлым.

Сравнить этих людей мы попросили Кейти Макфарланд, бывшего заместителя советника по национальной безопасности в администрации Трампа, автора книги «Революция: Трамп, Вашингтон и мы, народ». Рада вас видеть сегодня, Кейти. Спасибо, что вы с нами. Расскажите немного об Энтони Блинкене, о его решениях при предыдущей администрации. Чтобы людям было понятнее, что им движет, какова его система ориентиров.

КЭТЛИН МАКФАРЛАНД, бывший заместитель советника президента США по национальной безопасности: Энтони Блинкен, как и все остальные назначенцы, о которых говорил Байден, избранный президент, если его так можно назвать, это люди, занимавшие те же позиции в администрации Обамы, просто они поднимаются на одну отметку выше.

Проблема со всеми ними в том, что это группа людей, которые изначально не смогли понять кризис на Ближнем Востоке, они не смогли понять, какая угроза исходила от «Исламского государства»*. Но самое главное, сосредоточившись на Ближнем Востоке, они упустили из поля зрения Китай.

Это глобализм в его самом ярком проявлении. И первое, что пойдёт прахом, это уже упомянутый вами принцип «Америка прежде всего». Эти ребята вынут американскую чековую книжку, вновь присоединятся ко всем международным организациям, которые существуют на наши деньги.

И проблема в том, что никто из них не даст отпор Китаю. Если прошлое позволяет как-то судить об их будущих действиях… Марта, это люди, которые не верили и просто не рассматривали Китай как угрозу. В то время как Китай начинал прокладывать морской торговый путь, чтобы составить конкуренцию нашему; наземный торговый путь, чтобы составить конкуренцию нашему. Китай начинал красть американские технологии, пытаясь занять господствующие высоты технологической революции.

Китай сейчас даже не скрывает, что планирует в ближайшие годы заменить Соединённые Штаты в качестве господствующей мировой державы. И я опасаюсь, что администрация Байдена, в частности, люди вроде Блинкена, Джона Керри и других, просто позволят ему это сделать.



Дата выхода в эфир 23 ноября 2020 года.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

