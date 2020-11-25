«Всё дело в деньгах» — Пентагон едва ли готов к войне с Россией и Китаем

25.11.2020, 7:02, Новости дня

Несмотря на рекордные военные расходы, Вооружённые силы США по-прежнему лишь в ограниченной степени готовы к длительной войне одновременно с Россией и Китаем, пишет Military.com со ссылкой на доклад фонда «Наследие». Как отмечает портал, связано это, прежде всего, с длительной нехваткой финансирования оборонки, а также пандемией коронавируса, борьба с которой требует огромных ресурсов.



Reuters

Несмотря на то что в последние годы размеры оборонных бюджетов США били все рекорды, Вооружённые силы этой страны страдают от недостатка финансирования и нуждаются в большем количестве войск, самолётов, кораблей и высоких технологий в том случае, если они хотят быть готовыми к длительной войне с такими противниками, как РФ и Китай, пишет Military.com со ссылкой на доклад фонда «Наследие».

«В нынешнем своём виде Вооружённые силы США лишь в ограниченной степени соответствуют требованиям для защиты критически важных американских национальных интересов», — отметил фонд в своём ежегодном издании «Индекса военной мощи США».

Свои выкладки фонд основывает «на способности Вооружённых сил США вступить в бой и одержать победу над их двумя основными соперниками примерно в одно и то же время». По мнению организации, на данный момент американские военные могут добиться успеха в противостоянии только с одним сильным противником.

По словам старшего научного сотрудника фонда «Наследие» и подполковника морской пехоты в отставке Дакоты Вуда, Вооружённые силы США располагают лишь «двумя третями от того потенциала, которым должны обладать» в случае двух крупных конфликтов.

Исправить ситуацию, как он считает, можно, увеличив финансирование, — даже несмотря на то, что текущие расходы на оборону достигли рекордных размеров (около $740 млрд).

«Всё дело в деньгах, — подчеркнул Вуд. — На протяжении многих лет мы действительно имели дело с недостаточным уровнем инвестиций».

В рамках своего индекса фонд «Наследие» для градации военного потенциала США использует пятиступенчатую шкалу боеготовности: «очень низкая», «низкая», «ограниченная», «высокая» и «очень высокая».

Боеготовность армии, ВВС и КМП США фонд оценил как «ограниченную», посчитав, однако, что ВМС США заслуживают рейтинга на ступень ниже («низкая» боеготовность), мотивировав это недостаточным количеством кораблей, их преклонным возрастом, а также промежутком времени, необходимым для спуска на воду новых боевых судов.

В частности, Вуд отметил, что на строительство авианосца уходит не менее пяти лет, а на строительство прочих надводных кораблей — около двух лет.

«На данный момент ВМС насчитывают около 300 кораблей, и более чем половине из них более 20 лет, — сообщил он. — При этом только около 100 находятся в состоянии боеготовности каждый день».

Между тем, в своём ежегодном докладе конгрессу Пентагон заявил, что Пекин «располагает самым большим военно-морским флотом в мире: около 350 кораблей и подводных лодок, из которых более 130 — это крупные надводные боевые суда».

При этом фонд «Наследие» призвал Пентагон развернуть 400 боевых кораблей — что в принципе соответствует рекомендациям экс-министра обороны Марка Эспера, который подписал план о создании флота численностью 500 кораблей.

Тем не менее авторы доклада также указали на факторы, которые будут мешать увеличению оборонного бюджета. «В случае если ситуация не будет претерпевать резких изменений, вроде начала крупного конфликта, наличие большого количества различных конкурирующих друг с другом интересов будет вести скорее к росту расходов на программы по внутреннему развитию, а не к инвестициям в оборону», — отмечается в документе.

Кроме того, хотя Пентагон выступает за увеличение оборонных расходов на 3—5%, американские законодатели уже предупредили о том, что добиться этого будет непросто в свете огромных расходов, связанных с пандемией коронавируса.