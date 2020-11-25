 

Электроснабжение континентального Владивостока полностью восстановлено

25.11.2020, 6:50, Новости дня

Электроснабжение восстановлено в районе Чуркин (в Первомайском районе Владивостока), информирует Дальневосточная распределительная сетевая компания. Краевой Минздрав сообщил, что все больницы и поликлиники Приморья подключены к электричеству.

ДРСК сообщила, что удалось вернуть электроснабжение «потребителей района Чуркин, в котором проживает более 60 тыс. жителей». Сообщается, что «восстановленные ЛЭП поставлены под напряжение», это «позволило обеспечить нормальную схему электроснабжения жителей Первомайского района». Энергетики в рекордно короткие сроки, учитывая условия и объем работ, установили три новые опоры 110 кВ и смонтировали почти километр провода.

Сейчас электроснабжение континентальной части Владивостока полностью восстановлено. Без электричества остаются потребители только на острове Русский в нескольких поселках в зоне ответственности АО «Оборонэнерго». Начать их подключение планируется в среду, передает ТАСС.

Представитель Минздрава Приморья сообщил: «Резервное электричество по Чуркину. (Полуостров) Песчаный, остров Русский, остров Попова, Трудовое – тоже на резерве. В Трудовом периодически дают централизованно». Сообщается, что все больницы и поликлиники региона запитаны, передает РИА «Новости».

В четверг из-за снежного циклона большая часть Владивостока осталась без отопления и света. В субботу ночью новая авария на ЛЭП оставила без электричества более 60 тыс. жителей на юге Приморья. Циклон с ледяным дождем нарушил междугородное транспортное сообщение в Приморском крае. Из-за временного перекрытия вантового моста с острова Русский власти решили вывозить людей на материк паромом.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Кирилл Тимошенко рассказал, сможет ли Разумков стать президентом Украины

04.08 / Трамп анонсировал сокращение численности войск США в Афганистане

18.08 / Мишустин провел встречу с Дегтяревым

22.07 / Поставки аппаратов ИВЛ «Авента-М» возобновлены

03.10 / В Ливане заочно арестовали двух россиян из-за взрыва в Бейруте

22.11 / МВД решило создать банк биометрических данных россиян и иностранцев

08.11 / Погибшая с Колтовым женщина оказалась не супругой телеведущего

19.08 / В Беларуси собрали почти $4 млн в помощь бастующим и жертвам репрессий

01.07 / В Кремле оценили законопроект американского сенатора о санкциях против Путина

22.11 / Путин станет для Байдена «головной болью» — но надежда на нормальные отношения остаётся

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска