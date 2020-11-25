 

Будущий глава Госдепа вспомнил «бежавшего от погромов из России» деда

25.11.2020, 6:50, Новости дня

Энтони Блинкен, которого уже объявивший себя «избранным президентом» США Джозеф Байден выдвинул на пост госсекретаря, рассказал о своей семье.

Блинкен заявил, что для его семьи США «были последней и лучшей надеждой». Он рассказал, что его дед «Морис Блинкен бежал от погромов из РФ и начал новую жизнь в Америке». Отец Энтони Блинкена – Дональд Блинкен – «служил в ВВС США в годы Второй мировой войны, а затем был американским послом». Будущий глава Госдепа заявил, что отец для него – «образец и герой».

«Его супруга бежала из коммунистической Венгрии и помогала следующим поколениям беженцев попасть в Америку», – приводит слова Энтони Блинкена ТАСС. Он также рассказал, что его отчим Самуэль Пизар был узником нацистских концлагерей.

Напомним, Блинкен – уроженец Нью-Йорка и выпускник юрфака Гарварда. Это жесткий и последовательный критик России. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.09 / Hyundai завершила тестирование нового кроссовера Tucson

07.09 / В ООН указали на ответственность РФ и Украины за обеспечение Крыма водой

13.11 / Лукашенко: Для Белоруссии ни в экономике, ни в политике нет альтернативы России

17.08 / Лукашенко: Если кто-то не хочет работать и хочет уйти, пожалуйста, ворота открыты

31.07 / ВВП Евросоюза рухнул до рекордных значений

30.09 / Военно-транспортный самолет США аварийно сел в Одессе

24.09 / Huawei нацелился на рынок персональных компьютеров

06.10 / WhatsApp предоставляет возможность навсегда отключать чаты

14.08 / Пятерых украинцев, которых задержали во время протестов в Беларуси, отпустили – МИД Украины

21.08 / Парламентское собрание союза РФ и Белоруссии оценило выборы в республике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска