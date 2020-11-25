Будущий глава Госдепа вспомнил «бежавшего от погромов из России» деда

25.11.2020, 6:50, Новости дня

Энтони Блинкен, которого уже объявивший себя «избранным президентом» США Джозеф Байден выдвинул на пост госсекретаря, рассказал о своей семье.

Блинкен заявил, что для его семьи США «были последней и лучшей надеждой». Он рассказал, что его дед «Морис Блинкен бежал от погромов из РФ и начал новую жизнь в Америке». Отец Энтони Блинкена – Дональд Блинкен – «служил в ВВС США в годы Второй мировой войны, а затем был американским послом». Будущий глава Госдепа заявил, что отец для него – «образец и герой».

«Его супруга бежала из коммунистической Венгрии и помогала следующим поколениям беженцев попасть в Америку», – приводит слова Энтони Блинкена ТАСС. Он также рассказал, что его отчим Самуэль Пизар был узником нацистских концлагерей.

Напомним, Блинкен – уроженец Нью-Йорка и выпускник юрфака Гарварда. Это жесткий и последовательный критик России. Он еще в 80-е годы выступал против советских газопроводов на Запад, а в последнее время был одним из авторов концепции санкционной политики США в отношении России.