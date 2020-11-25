 

Русского врача признали гражданином года в Эстонии

25.11.2020, 5:56, Новости дня

Медицинского руководителя кризисного штаба департамента здоровья Аркадия Попова признали гражданином года в Эстонии за большой вклад в борьбу с COVID-19, сообщил портал эстонского телерадиовещания ERR.

«В этот исключительный год уместно выразить признательность гражданам, которые взяли на себя ответственность и сделали больше, чем от них ожидали. Четкая позиция и решительное поведение Аркадия Попова в борьбе с коронавирусом стали необычайно вдохновляющими. Именно он и другие подобные ему лидеры делают Эстонию более безопасным местом для жизни», – сказал министр культуры Тынис Лукас, представляя лауреата, передает РИА «Новости».

В 2020 году титул «Гражданина года» присвоен в 18-й раз. На почетное звание были выдвинуты 12 кандидатов.

Попов ранее возглавлял центр скорой помощи Северно-Эстонской региональной больницы, а с 5 декабря станет председателем правления Ляэне-Таллинской центральной больницы. Он изучал медицину в Тартуском университете и психологию в Петербурге.

По словам Попова, это признание является для него очень большой честью. «Не знаю, достоин ли я этого, поскольку все, что я делал, я делал в сотрудничестве с другими медиками, с коллегами по департаменту здоровья, с министерством. И на самом деле каждый житель Эстонии внес очень большой вклад, потому что бороться с кризисом в одиночку невозможно. Нужна команда», – отметил врач.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин продлил до конца 2021 года выплаты всем, кто оказывает или помогает оказывать помощь больным с COVID-19.



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