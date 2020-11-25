 

Toyota в Минске перелетела через монумент Победы и загорелась

25.11.2020, 5:56, Новости дня

Опубликована видеозапись того, как в Минске автомобиль перелетел, перевернувшись, через монумент Победы и загорелся.

МВД в Telegram сообщает, что «на площади Победы Toyota чуть не врезалась в монумент, загорелась и вылетела на обратную сторону кольца». Машина «на скорости ехала в направлении площади Победы», водитель «не остановился на кольце» и «наехал на бордюр, после чего оказался на ступенях монумента, врезался в ограждение и вылетел на обратную сторону кольца».

Автомобилем управлял 33-летний житель Борисова. Он доставлен в больницу. Мужчина свыше 40 раз «привлекался к административной ответственности по линии ГАИ», его «лишали права управления транспортным средством за вождение в пьяном виде».



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