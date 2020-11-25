Саакашвили предрек катастрофу в экономике Украины

25.11.2020, 5:56, Новости дня

Украину в ближайшее время ждет катастрофа в экономике, сообщил глава украинского исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

По его словам, «надвигается очень сильный бюджетный кризис», страну ждут «проблемы с выплатами зарплат и пенсий, начиная уже со следующего года». Если удастся договориться с МВФ и получить «чуть-чуть денег», то кризис можно отсрочить на несколько месяцев, передает ТАСС со ссылкой на канал «Украина-24».

«А так будут больший проблемы с выплатами элементарных социальных обязательств и зарплат», – сказал Саакашвили, добавив, что «такого на Украине не было с 1990-х годов». По его словам, «или нужно что-то делать, или страна вылетает в трубу». Он подчеркнул, что кабмин «практически не функционирует» и «будто существует в параллельном мире».

Тбилиси в мае отозвал из Киева посла Теймураза Шарашенидзе после назначения Саакашвили главой украинского исполнительного комитета реформ. На родине Саакашвили заочно осужден на три и шесть лет лишения свободы. В случае возвращения на родину с Украины он будет взят под стражу.