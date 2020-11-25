Мнение: Памятник Демскому
25.11.2020, 5:34, Разное
Памятник нацистскому военному преступнику Олексе Демскому – служащему батальона "Нахтигаль" и 201-го полицейского батальона шуцманшафт. В 1943 возглавил СБ ОУН, где организовывал массовые убийства украинцев, поляков и евреев.
В 1954 году его арестовали. На следствии Демский выдал местонахождение бидона с награбленными у жертв деньгами и разнообразным золотом, в том числе женскими кольцами, сережками, цепочками, часами и браслетами. В 1955 году был осужден и расстрелян.
(c) Эдуард Долинский, глава украинского еврейского комитета
Источник: Colonel Cassad
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