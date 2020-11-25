 

Дипломат охарактеризовал Лукашенко: Человек с комплексом председателя колхоза

25.11.2020, 5:30, Разное

Бессмертный назвал Лукашенко “человеком с комплексом председателя колхоза”. Свою систему управления белорусский лидер строит деспотическими методами, заявил дипломат.

По его мнению, Лукашенко – типичный пример “крепкого хозяйственника”. Такой часто использует в беседах с подчиненными крепкое словцо, а иногда может и ударить.

Бессмертный помнит Лукашенко в 1994 году, когда тот только пришел к власти. Дипломат считает, что за четверть века белорусский лидер не изменился.

До политической карьеры Лукашенко трудился на селе. В 1987 году он возглавил совхоз “Городец” в Могилевской области. Однажды в беседе с профессором Редфордского университета Григорием Иоффе белорусский лидер признался, что применял физическую силу к подчиненным.

«Машенька! Иди сюда, детка!»: Лукашенко и Мисс Беларусь в роли председателя колхоза pic.twitter.com/dr9XvIjel6

— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) July 12, 2018

Крутой нрав Лукашенко регулярно демонстрирует и в президентском кресле. В марте прошлого года он посетил агрохолдинг в Шкловском районе Могилевской области. Увиденным глава государства остался недоволен.

Он принялся запугивать подчиненных и пообещал чиновникам “пустить их под нож”. Обещание Лукашенко исполнил, хоть и не в буквальном смысле: постов лишились несколько должностных лиц, включая главу Могилевской области.

После начала массовых протестов в Белоруссии лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил отправить Александра Лукашенко руководить подмосковным совхозом имени Ленина. Государством он управлять не способен, считает российский политик.



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