 

В США хотят создать быстрый зонд для путешествий за пределы Солнечной системы

25.11.2020, 5:10, Новости дня

Американские ученые из Университета Джона Хопкинса предложили новый способ разогнать космический корабль до большой скорости, которая позволит относительно быстро преодолевать огромные космические расстояния.

Речь идет о полетах в глубокий космос, которые сегодня требуют невероятно больших затрат времени. Напомним, что пока только два аппарата смогли выйти за пределы Солнечной системы – это первый и второй «Вояджеры». Причем, чтобы попасть в межзвездное пространство, понадобилось целых 36 лет!

Проблема в том, где взять энергию для разгона корабля после выхода за орбиту Земли. Ведь ракетное топливо быстро заканчивается. Американцы предлагают использовать солнечные батареи, которые будут ускорять зонды. Предложенная ими система позволяет уже сейчас вдвое увеличить скорость.



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