 

К Земле приближается японский зонд с «посылкой» от астероида Рюгу

25.11.2020, 5:10, Новости дня

Как сообщили в японском агентстве JAXA, отвечающем за космические программы, уже 6 декабря ожидается приземление капсулы зонда «Хаябуса-2», на борту которой находятся пробы грунта с астероида Рюгу.

Напомним, что данный аппарат был запущен в космос 6 лет назад. А в 2018 году он опустился на поверхность астероида, чтобы сделать забор грунта. Обратно на Землю он отправился в 2019 году. Зонд выйдет на орбиту нашей планеты и сбросит капсулу с драгоценным грузом на южную часть Австралии. Сам же отправиться в дальнейшее путешествие к астероиду 1998 KY26, до которого нужно лететь около десяти лет.

По оценкам специалистов, грунт с Рюгу может содержать редчайшие металлы. В этом случае стоимость «посылки» будет огромной.



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