 

Эксперт рассказал о малоизвестных характеристиках Mac mini и MacBook

25.11.2020, 5:10, Новости дня

Новые компьютеры Mac mini и MacBook, выпускаемые компанией Apple, обладают уникальными качествами. Об этом рассказал эксперт по электронике и известный блогер Руслан Тулупов.

На своем YouTube-канале он продемонстрировал, как к одному системному блоку можно подключить сразу шесть мониторов. Странно, но сам разработчик почему-то не упоминает о данном качестве своих устройств.

Для достижения своей цели Тулупов использовал адаптеры DisplayLink. Разрешение картинки на мониторах, конечно же, снизилось. Но оно все еще достигало 1080 пикселей, утверждает специалист. Можно только гадать, кому из обычных пользователей понадобится подключать к системному блоку сразу шесть мониторов. Но возможность такая все-таки есть.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.06 / Италия отправила в Украину спецтехнику для ликвидации последствий наводнений – Аваков

28.06 / Муж Ирины Салтыковой поведал о ее хитрости

03.07 / Подполковник СБУ причастен к вымогательству $250 тыс. в деле о смерти народного депутата – Офис генпрокурора

11.08 / Тихановская записала видеообращение и назвала себя слабой женщиной

16.11 / Нацбанк Украины упростил процедуру получения пенсий через почтовых операторов

22.11 / Новые компьютеры Apple начали запускать Windows

24.09 / Волочкова рассказала о 15-летней дочери: У нее уже самостоятельная взрослая жизнь

22.07 / Американские полицейские атаковали российских журналистов в Портленде

26.08 / США внесли в черный список пять российских научных институтов

17.08 / Испанцев возмутили планы США производить иберийский хамон в Техасе и Джорджии

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска