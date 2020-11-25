Эксперт рассказал о малоизвестных характеристиках Mac mini и MacBook

25.11.2020, 5:10, Новости дня

Новые компьютеры Mac mini и MacBook, выпускаемые компанией Apple, обладают уникальными качествами. Об этом рассказал эксперт по электронике и известный блогер Руслан Тулупов.

На своем YouTube-канале он продемонстрировал, как к одному системному блоку можно подключить сразу шесть мониторов. Странно, но сам разработчик почему-то не упоминает о данном качестве своих устройств.

Для достижения своей цели Тулупов использовал адаптеры DisplayLink. Разрешение картинки на мониторах, конечно же, снизилось. Но оно все еще достигало 1080 пикселей, утверждает специалист. Можно только гадать, кому из обычных пользователей понадобится подключать к системному блоку сразу шесть мониторов. Но возможность такая все-таки есть.