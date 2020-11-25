Мнение: Намеки Белковского

25.11.2020, 5:06, Разное

В последнее время полюбил слушать выступления Станислава Белковского на «Эхе». Белковский занимает уникальную нишу реально независимого, несистемного аналитика; человека, который не принимает ничью сторону и пытается находить истинный смысл событий и истинные намерения всех участников, не вынося никаких априорных оценок и стараясь оставаться объективным. Конкурентов в этом деле у него мало – и немудрено. Когда общество поляризуется и готовится к драке, правда становится слишком опасна для представителей всех лагерей: ведь заканчивается fair play, все подличают, обманывают, подтасовывают, умалчивают – оправдываясь тем, что «на кону слишком много» и «иначе нельзя», «ведь враги так же подлы, как и мы». Ну и нафига им всем, идейным борцам, какие-то бескорыстные «искатели правды»?

У идейных своя песня, она веками не меняется:

«Если ты, дружок, идейный –

Приходи, товарищ, к нам!

Ты войдешь в наш единый идейный строй

Потому что идейный ты сам!»

Отдельно бредущий вне строя шпак Белковский вызывает у всех мундирной братии (независимо от цвета мундира) одинаковую ненависть – но именно этим он мне и симпатичен. Единицы всегда интереснее сомкнутых колонн – конечно, если им есть что сказать. У Белковского есть.

На 30-й минуте сегодняшнего общения в рамках новой передачи на «Эхе» Стас пробросил очень интересную фразу: «Как и в случае с расследованиями Алексея Анатольевича Навального, который ярко показал недвижимость Д.А.Медведева и недвижимость М.В.Мишустина, а истинные их бизнесы стоимостью в миллиарды долларов не показал». Вот за эти пробросы мы его и любим! Тем более, что он ведь таким образом задает еще и некоторые увлекательные загадки.

Действительно, задним числом кажется совершенно удивительным, что Навальный и его команда умудрились снять длинный и подробный фильм «Он вам не Димон», где перечислили всё, но… не приметили слона – то есть так и не сказали ни слова про «Мираторг». Что ж это за расследование про Медведева, в котором не упомянут такой монстр, как «Мираторг» с их «братьями Линниками»? «Домик для уточки» сняли, а про гигантский сельхозбизнес по выращиванию в РФ голландских бычков, коров, курей и еще бог весть кого ничего не сняли. Возможно, опасались, что глупый народ окажется сбит с толку, поскольку для него организация масштабного производства полезного продукта на территории России – это благо, а в детали и нюансы он вникать все равно не любит? Мол, как же народ будет ненавидеть Медведева, если он мясо в России выращивает?

Или просто не разрешили. Тогда, правда, придется допустить, что про уточку – разрешили. И тогда тоже вопрос – почему?

Однако про многомиллиардный НАСТОЯЩИЙ бизнес Мишустина, на который тоже намекнул Белковский, я не знаю. Глянул в интернете – по крайней мере на поверхности не лежит. Интересно, что же это могло бы быть? Мишустин, цифровизация… Может быть, Яндекс?