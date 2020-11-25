Решение не прививаться от COVID-19 приняли четверть нью-йоркцев

25.11.2020, 5:02, Новости дня

Четверть жителей штата Нью-Йорка не собираются прививаться от коронавируса, свидетельствуют результаты опроса Siena College Research Institute.

Отмечается, что две трети (69%) жителей крупнейшего города США заявили, что точно или вероятно сделают прививку, когда ее одобрят местные регуляторы. Это большинство мало зависит от возраста, пола, расовой принадлежности или политических воззрений, передает РИА «Новости».

При этом 24% заявили, что точно не будут прививаться или скорее всего не будут, даже если вакцину одобрят власти. Опрос не уточнял, почему именно респонденты приняли то или иное решение относительно вакцины. Опрос проводился 15-18 ноября среди 803 жителей штата Нью-Йорка.

Тем временем второй промежуточный анализ данных клинического исследования российской вакцины «Спутник V» продемонстрировал эффективность в 91,4% на 28-й день после первой инъекции, эффективность вакцины на 42-й день после первой инъекции превышает 95%. Массовая вакцинация россиян от коронавируса планируется с 2021 года. При этом она в соответствии с законодательством «носит добровольный характер».

Во вторник вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в России осложняется, в стране зафиксировано более 2,138 млн случаев заражения, то есть почти 1457 на каждые 100 тыс. жителей. За минувшие сутки в России выявлено 24 326 новых случаев коронавируса.