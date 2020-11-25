 

Киев захотел получить от Москвы «признание участия» в конфликте в Донбассе

25.11.2020, 5:02, Новости дня

Киев согласен работать над планом, предложенным ДНР и ЛНР, если Москва признает этот план «российским», сообщил советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию в Донбассе Алексей Арестович.

По словам Арестовича, Киев хочет, чтобы представители Москвы взяли «ответственность за план» ДНР и ЛНР по урегулированию конфликта. Украинская сторона попросила «письменно подтвердить», что «это российский план». В таком случае Киев согласен «взять этот план» и сказать ОБСЕ, что готов «одновременно работать» над ним и украинским планом с целью «наработать определенный компромиссный или компиляционный документ под эгидой ОБСЕ». Арестович заявил, что поддержка Москвой плана по Донбассу будет означать, что РФ признает себя стороной конфликта, передает РИА «Новости» со ссылкой на канал «Украина 24».

Напомним, Украина, а также ее союзники, утверждают, что в Донбассе украинским войскам противостоит якобы не местное ополчение и добровольцы, а российские войска. РФ в ответ не раз подчеркивала, что является гарантом минских соглашений, как Франция и Германия, а не стороной конфликта в Донбассе, как Украина, ДНР и ЛНР.



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