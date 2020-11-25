Бойца ММА задержали в Москве после дорожного конфликта

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25.11.2020, 5:02, Новости дня

В Москве после дорожного конфликта был задержан российский боец смешанного стиля (ММА) Ислам Абасов, сообщил источник.

Источник ТАСС рассказал, что «один из участников конфликта обратился в полицию с заявлением». Абасова доставили в полицию, но позднее «отпустили под подписку о невыезде». По информации РЕН ТВ, Абасов находился в Porsche, который «не поделил дорогу с другим участником движения» на Nissan Teana. Конфликт произошел из-за того, что одна из машин перегородила проезжую часть. По словам Абасова, драки во время конфликта не было.

Как пишет «Чемпионат», 4 декабря в Сингапуре у Абасова был запланирован бой. РЕН ТВ сообщает, что бой уже отменен. На турнире организации One Championship Абасов должен был заменить российского бойца Анатолия Малыхина. На счету Абасова шесть побед и ни одного поражения в ММА.

Напомним, в ноябре экс-участник Абсолютного бойцовского чемпионата Адам Яндиев был задержан в Москве. Сообщалось, что у него возник конфликт с бойцом MMA Русланом Абдо. Также пострадал боец Сергей Харитонов, который пытался их разнять. Против Яндиева возбудили два уголовных дела. Он отказался признавать вину в избиении Харитонова. Яндиева выпустили из изолятора временного содержания. Он помирился с Абдо и принес извинения Харитонову.



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