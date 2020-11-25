Мнение: Исход из Карабаха глазами Патрика Ланкастера
25.11.2020, 4:40, Разное
Серия сюжетов военкора Патрика Ланкастера из Карабаха на тему ухода армян с территорий, которые передаются Азербайджану.
Уничтожение собственного бизнеса в Кельбаджаре.
Уничтоженное в ходе боевых действий кладбище под Мартуни.
Исход из Карвачара.
Армяне просят российских миротворцев защитить монастырь Дадиванк.
Армянские военные покидают базу в Кельбаджаре.
Из Кельбаджара армяне должны уйти до конца ноября.
Плюс азербайджанское видео Шуши с воздуха.
Источник: Colonel Cassad
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