Мнение: Исход из Карабаха глазами Патрика Ланкастера

25.11.2020, 4:40, Разное

Серия сюжетов военкора Патрика Ланкастера из Карабаха на тему ухода армян с территорий, которые передаются Азербайджану.

Уничтожение собственного бизнеса в Кельбаджаре.

Уничтоженное в ходе боевых действий кладбище под Мартуни.

Исход из Карвачара.

Армяне просят российских миротворцев защитить монастырь Дадиванк.

Армянские военные покидают базу в Кельбаджаре.

Из Кельбаджара армяне должны уйти до конца ноября.

Плюс азербайджанское видео Шуши с воздуха.