Мнение: О «капитуляции» Трампа

25.11.2020, 4:38, Разное



Фото © Reuters.

Много шороху наделало техническое сообщение главы Управления общих служб США Эмили Мерфи о начале, пусть и с трёхнедельной задержкой, формальной процедуры передачи власти избранному президенту Джо Байдену. И, главное, стоическая реакция на это событие пока ещё действующего главы государства Дональда Трампа – «делайте то, что должно», и будь, что будет.

Означает ли это, что нынешний хозяин Белого дома, проигравший несколько пересчётов голосов и ряд судебных процессов в ключевых штатах, слил?

С одной стороны, Дональда Трампа сейчас активно покидают неустойчивые сторонники, и, по слухам, даже нынешняя супруга, Мелания Кнавс, готовится подать на развод сразу после утраты статуса Первой леди. Что, в общем показывает, насколько в реальности мало властных полномочий у главы единственной в мире сверхдержавы.

С другой, Дональд #Трамп, показывая бойцовские качества, даже в этой ситуации пытается найти возможность остаться на второй срок. Не как его белорусский коллега Александр Лукашенко, разумеется – не силой спецназа. Но – властью аргумента. По некоторой информации, он собирается убедить власти и выборщиков колеблющихся штатов, что победа Джо Байдена не была честной, а стала результатом пусть не фальсификаций, но махинаций. Формально, не запрещённых законом.

И это, на самом деле, ключевой вопрос американской демократии: честно ли победили Джо #Байден и Камилла Харрис?

Отвечать на него, естественно, в первую очередь самим американцам. Повторюсь, пока что формальных нарушений на самых скандальных за 20 лет выборах не настолько много, чтобы оспорить их результаты. Да, где-то голосовали мертвецы, но таких случаев не настолько много, чтобы повлиять на общий исход. Тем более, что некоторые из них стали результатом удивительных совпадений, о чём с удовольствием трубят сторонники Демпартии. Да, где-то ручные пересчёты насчитали Дональду Трампу чуть больше голосов, чем было изначально заявлено. Разница опять-таки не критична. Да, была необычно высокая явка избирателей за счёт почтового голосования, которое в колеблющихся штатах дало перевес оппоненту действующего президента. Но, если не считать процедурных вопросов, явных случаев мошенничества маловато будет ©.

С другой стороны, можно ли считать честными #выборы, где почти все федеральные СМИ, кроме, быть может, одного, совсем откровенно топили действующего президента по принципу «всяко лыко в строку». Из России было довольно стыдно читать предвыборные сюжеты Reuters, Bloomberg, CNN, MSNBC и др., настолько явно они симпатизировали Джо Байдену – когда на грани возможного для непредвзятой журналистики, а когда и переходя её. Можно ли считать честными выборы, когда в соцсетях активно шла фактическая цензура сообщений одного кандидата и режим максимального благоприятствования месседжам другого. Можно ли считать честным столь же дружное умолчание в основных СМИ о скандале с ноутбуком Хантера Байдена, от которого за версту веяло коррупционным душком. Можно ли считать честным формально законное уточнение правил дистанционного голосования и массовую рассылку – вопреки традиции – избирательных бюллетеней тем, кто об этом даже не просил. Можно ли считать честным такое модерирование предвыборных дебатов, когда идёт подыгрывание только одному из кандидатов.

И таких вопросов легион.

Быть может, Дональд Трамп и не настолько не прав, когда говорит, что победу у него украли разными сравнительно честными махинациями? Или – победителей не судят? ©