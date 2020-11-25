Huami устанавливает рекорды на рынке наручных гаджетов

25.11.2020, 4:16, Новости дня

Как сообщают владельцы бренда Huami, в этом году рынок носимых на руке гаджетов развивается, как никогда быстро. Производитель сумел вывести на него новые модели фитнес-браслетов и мных часов, что позволило установить несколько корпоративных рекордов.

Лучше всего продавались гаджеты из линейки Amazfit, а также популярные Xiaomi Mi Band 5, отмечает производитель.

В результате только за третий квартал компания сумела заработать почти 340 млн долларов на наручных гаджетах. Доходы выросли в данном сегменте на 20%. На полки магазинов попало не 13,7 млн устройств, как планировалось, а 15,9 млн. Компания смогла потратить более 26 млн долл. на исследования и доработки, что на 39% больше, чем в третьем квартале прошлого года.