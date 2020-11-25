 

«Вымпелком» отказался от помощи Nokia и Huawei

25.11.2020, 4:16, Новости дня

Представители российской компании «Вымпелком» заявили, что решили отказаться от услуг зарубежных производителей Huawei и Nokia, которые были привлечены для помощи в проектировании, разработке и строительстве инфраструктуры сотовой связи в России.

Данные компании поставляли коммутаторы, сервисные платформы и другое оборудование. Однако в «Вымпелкому» решили обойтись без них.

Впрочем, отношения с китайским Huawei окончательно не разорваны. Их специалисты продолжат работать на российского оператора, но у них теперь будут другие зоны ответственности, поясняют в «Вымпелкоме». Под управлением упомянутых аутсорсеров сеть российского оператора находилась с 2017 года. Для этого было привлечено около 1600 специалистов.



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