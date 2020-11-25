Мнение: Как бороться с вбросами путем пересчетов

25.11.2020, 4:12, Разное

США в их выборной вакханалии не перестают удивлять. Вот сейчас все, болевшие за “демократов” в кавычках, дрожа от восторга и предвкушения триумфа, пересказывают друг другу свежую новость – что утвержден пересчет голосов в очередном, вроде бы третьем по счету штате (Неваде), и в итоге опять победил Байден. “Ну вот! – спрашивают они и своих приунывших оппонентов. – Чего вам еще? Вы же сами видите – мы пошли вам навстречу, пересчитали; опять наша взяла. Сдавайтесь!” Оппоненты молчат… и уже начали передавать дела “избранному президенту”.

Вообще-то основа всех обвинений “демократов” в нечестной игре – невероятный взрыв явки на этих выборах, спровоцированный “почтовым голосованием”. Голосование по почте, к тому ж сильно растянутое во времени, создает идеальную почву для вброса голосов – что, по всей видимости, и произошло. Но если подозрение на вброс – как может помочь делу пересчет?

Представим себе такую ситуацию: у нас в России идет подсчет бюллетеней, побеждает “Единая Россия”. Тут прибегают волонтеры-навальнисты и иностранные агенты, приносят видео – вот, мол, так нельзя: на видео видно, как принесли мешок бюллетеней, они все – с крестиком в графе ЕР! И все содержимое мешка вбросили в избирательную урну!! Так нельзя!

“Хорошо, – не моргнув глазом, говорят в избиркоме. – Раз вы недовольны, давайте еще раз пересчитаем”.

Пересчитывают заново, уже под камеры, медленно, торжественно, фотографируя каждый бюллетень с двух сторон… Опять побеждает “Единая Россия”.

“Ну вот видите? – сочувственно говорят в избиркоме. – Зря только шум поднимали. Вбросы какие-то… Говорят же вам – “Единая Россия”!”

Навальнисты и иноагенты уходят посрамленные. Занавес.