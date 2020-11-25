В США заметили усиление влияния РФ благодаря вакцине

25.11.2020, 4:08, Новости дня

Россия и Китай усиливают влияние на мировой арене благодаря созданию собственных вакцин от COVID-19 и готовности предоставлять их другим странам, в то время как США теряют позиции, поскольку создают резервы внутри страны. Такую оценку дала газета The Washington Post.

«В новой области вакцинной дипломатии есть два подхода: накапливать или делиться. Первый подход используется в Соединенных Штатах», – отмечает издание, подчеркивая, что подобная ситуация свидетельствует об «отходе Соединенных Штатов [с международной арены] при действующей администрации [Дональда] Трампа», передает ТАСС.

«Примером другого подхода являются Китай и Россия, которые ринулись делиться своими собственными созданными при поддержке государства вакцинами со странами, борющимися между собой за их запасы, поставив себя таким образом в положение, позволяющее им в процессе расширить свои политические и экономические интересы», – говорится в статье.

Издание отмечает, что вакцинная дипломатия РФ является составной частью более широкого устремления президента Владимира Путина, направленного на то, чтобы подтвердить статус страны как ведущей мировой державы.

«Даже название, выбранное для первой вакцины от коронавируса – «Спутник V», – отсылает к временам космической гонки 1950-х годов во время холодной войны», – полагают авторы публикации.

Ранее сообщалось, что стоимость прививки от коронавируса российской вакциной «Спутник V», созданной на основе аденовируса человека, на международных рынках будет менее 20 долларов, что вдвое дешевле вакцин со сходной эффективностью, но созданных на основе мРНК.

Напомним, в августе Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. В октябре президент объявил, что новосибирский научный центр «Вектор» зарегистрировал вторую российскую вакцину от коронавируса. Также в скором времени будет зарегистрирована третья вакцина Центра имени Чумакова Российской академии наук.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем российская вакцина от COVID-19 оказалась лучше западной.