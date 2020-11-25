 

США не признали изгнание «Джона Маккейна» из территориальных вод России

25.11.2020, 4:08, Новости дня

Американский Седьмой флот заявил, что эсминец «Джон Маккейн» не был «изгнан» из российских территориальных вод.

В ВМС США утверждают, что российское заявление «не соответствует действительности». По версии США, их корабль «не был «изгнан» с какой-либо национальной территории», передает РИА «Новости».

Во вторник эсминец ВМС США зашел за линию границы России. Он был остановлен большим противолодочным кораблем Тихоокеанского флота «Адмирал Виноградов». США заявили при этом, что залив Петра Великого – не «территориальное море России». В 2018 году американские военные корабли впервые за десятилетия приблизились к заливу.



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