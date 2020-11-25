Турция пригрозила Германии ответом на досмотр судна

25.11.2020, 3:14, Новости дня

Анкара ответит на попытку военных Бундесвера обыскать турецкое грузовое судно Rosaline A в Средиземном море как на земле, так и в правовом аспекте, говорится в заявлении главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу.

«Турция ответит на действия против турецкого судна в рамках операции IRINI как на земле, так и в правовой и политической плоскостях», – передает РИА «Новости» заявление министра.

Ранее Анкара выразила протест в связи с досмотром судна в Средиземном море. По словам пресс-секретаря МИД республики Хами Аксоя, немецкий военный корабль Hamburg произвел досмотр судна под турецким флагом MV Roseline A, которое перевозило лакокрасочные материалы и гуманитарную помощь из турецкого порта Амбарлы в ливийскую Мисурату.

Представитель Евросоюза заявил, что военнослужащие немецкого корабля Hamburg, остановившие турецкое грузовое судно MV Roseline A в рамках операции IRINI.

ЕС 31 марта запустил новую военно-морскую миссию IRINI по контролю за соблюдением эмбарго ООН на поставки оружия в Ливию. Обо всех нарушениях эмбарго европейцы информируют ООН. Для отслеживания незаконных поставок оружия через сухопутные границы и воздухом ЕС использует спутники и средства воздушного наблюдения. Мандат миссии IRINI продлится до 31 марта 2021 года.