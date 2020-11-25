 

На Москве-реке обнаружили масляное пятно

25.11.2020, 3:14, Новости дня

Небольшое масляное пятно появилось на Москве-реке во вторник. Специалисты провели обработку поверхности реки сорбирующим средством, рассказали в «Мосводстоке».

«По результатам проведенного ГУП «Мосводосток» обследования выявлено небольшое масляное пятно на зеркале Москвы-реки. Силами флота предприятия проведена обработка поверхности воды сорбирующим средством. Ведется поиск источника сброса», – сообщили РИА «Новости» в предприятии.

В октябре в Москву-реку вылилась ярко-зеленая вода. В МЧС предположили, что она могла прибывать из ливневок. Тогда за сутки на поверхности реки образовались три зеленых пятна.

В июле на Москве-реке разлилось дизельное топливо после затопления буксира.



Последнее из рубрики: Новости дня


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

09.07 / В мире: Латвийский депутат выдал тайные мечты скрытых русофобов

15.10 / Спивак: К Зеленскому тоже есть вопросы. Например, когда наступит та весна, когда топ-коррупционеры сядут в тюрьму?

31.10 / Гринвальд – профессиональные лжецы из спецслужб США промывают американцам мозги «российским вмешательством»

14.10 / Новый седан Toyota Mirai следующего поколения дебютирует в декабре

09.07 / “Жму руку, немытая Россия”. Порошенко досталось в соцсетях за обмен любезностями с Путиным

06.09 / В Украине выявили более 2,1 тыс. случаев коронавирусной инфекции

22.07 / Зеленский рассказал о разговоре с «луцким захватчиком»

10.08 / Считавшийся погибшим во время протестов в Минске оказался жив

17.10 / В Минске на протестных акциях начались первые задержания

03.09 / СК Белоруссии возбудил 23 дела по заявлениям об угрозах должностным лицам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска