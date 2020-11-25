Спикер ливийского парламента встретился в Москве с Лавровым

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25.11.2020, 3:14, Новости дня

В Москву прибыл спикер Палаты представителей Ливии Акила Салех. Он встретился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

Салех прибыл «с официальным визитом по приглашению властей России». По словам официального представителя парламента Ливии Абдаллы Блехика, на встрече с российским министром стороны обсудили «события в Ливии и регионе, пути выхода из ливийского кризиса, а также роль международного сообщества и российских властей в прекращении кризиса». Советник спикера по СМИ Фатхи аль-Марими отмечал, что «Роль РФ в политическом урегулировании ливийского кризиса очень важна». Он подчеркивал, что «Россия – великая и влиятельная страна, и с самого начала она работает над тем, чтобы помочь ливийцам вступить в диалог», передает ТАСС.

Лавров сообщил Салеху: «Чем скорее состоится урегулирование и начнется нормальная постконфликтная жизнь вашей родины, тем скорее мы сможем возобновить все направления двустороннего сотрудничества». В частности, речь идет о сфере «энергетики, транспортной инфраструктуре», «целом экономических и инвестиционных проектах, которые могут быть реализованы в интересах наших народов»

Как отметил российский министр, перезапуск политического процесса в Ливии продолжается и набирает темп, «хотя не без проблем». Он указал, что уже «долгое время соблюдается режим прекращения огня». Лавров отметил, что встреча Салеха с главой так называемого правительства национального согласия Ливии Фаизом Сарраджем «сыграла важную роль в перезапуске политического процесса». Москве «импонирует нацеленность» Салеха «на то, чтобы урегулирование охватывало все ключевые политические силы, все регионы» Ливии.



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