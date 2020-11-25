 

Китай вывел на орбиту 6G-спутник

25.11.2020, 2:28, Новости дня

Как сообщили представители китайской компании Chengdu Guoxing Aerospace Technology, в запущенном на орбиту спутнике «Тьяньян-5» имеется оборудование для поддержки связи шестого поколения. Речь идет о 6G?

Эксперты были слегка удивлены данной новостью. Ведь весь мир сейчас занят только внедрением пятого поколения связи, для чего понадобятся годы. Впрочем, недавно также стало известно, что ведущие операторы мобильной связи уже провели первое совещание, на котором рассматривались перспективы 6G.

Пока мы только можем гадать, о каких скоростях передачи данных идет речь. Иногда и формату 5G приписывают сотню гигабит в секунду. Неужели кому-то сегодня понадобилось качать файлы еще быстрее?



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