Россиянин предложил концепцию лунного мотоцикла
25.11.2020, 2:28, Новости дня
Как только люди поселятся на Луне, им понадобятся транспортные средства для передвижения по поверхности. Среди них, очевидно, должны быть простые и легкие мотоциклы, считает Андрей Фабишевский, предложивший собственный концепт данного двухколесного средства передвижения.
Он назвал его «Мотоцикл NASA», хотя в конструкции нет ничего особенного. Просто легкая рама, достаточно мощный аккумулятор и электродвигатель, позволяющий двигаться.
По мнению разработчика, человек в скафандре сможет сесть на двухколесного «коня» и поездить по округе. Характерная особенность космического мотоцикла – особые колеса, предназначенные специально для перемещения по лунной поверхности. Ведь давно известно, что обычные шины там не годятся.
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