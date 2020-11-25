Россиянин предложил концепцию лунного мотоцикла

25.11.2020, 2:28, Новости дня

Как только люди поселятся на Луне, им понадобятся транспортные средства для передвижения по поверхности. Среди них, очевидно, должны быть простые и легкие мотоциклы, считает Андрей Фабишевский, предложивший собственный концепт данного двухколесного средства передвижения.

Он назвал его «Мотоцикл NASA», хотя в конструкции нет ничего особенного. Просто легкая рама, достаточно мощный аккумулятор и электродвигатель, позволяющий двигаться.

По мнению разработчика, человек в скафандре сможет сесть на двухколесного «коня» и поездить по округе. Характерная особенность космического мотоцикла – особые колеса, предназначенные специально для перемещения по лунной поверхности. Ведь давно известно, что обычные шины там не годятся.