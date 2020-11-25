Мнение: Блокбастеры не стареют. Шоколадница форева!

25.11.2020, 2:24, Разное

Погулял тут давеча по книжным магазинам – и обратил внимание, что с книгами сейчас, похоже, та же петрушка, что и с фильмами: новых мало, блокбастеры придерживают на время “после ковида” или, по крайней мере, “после вакцины”! Полный кошмар, 2020-й год реально какой-то проклятый. Мою новую книгу тоже вроде бы уже совсем взяли в подготовку… и тоже отложили, “давайте, говорят, подождем”. Черт, чего ждать?!

Хотя издателей тоже можно понять: опять позакрывают все книжные на 3 месяца, как в первом полугодии – и что ж тогда, лапу сосать? Поэтому смотрю – нету продолжений начатых серий ни у Панова, ни у Перумова, ни даже у Лукьяненко. Последний вроде сделал в кои-то веки, после долгого перерыва, реально классный “Порог”, обещал скоро вторую часть – и вот уже второй год тишина. Явно что-то есть, но держат в загашнике!

А зато моя “Страна утраченной эмпатии” – по-прежнему в трендах! А я, соответственно, опять в среду на старом месте – в “Шоколаднице”, жду всех смельчаков и всех отчаянных девушек в Шоколаднице на Китай-городе на АНТИКОВИДНУЮ РАСПРОДАЖУ своей книги “Страна утраченной эмпатии”!!

С 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, не дай бог, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Итак – В СРЕДУ, 25 ноября, с 18 до 20 ч, в “Шоколаднице” на углу Лубянского проезда и Маросейки. Телефон для связи – +7985-741-0098. До встречи!