НЛО над Капитолием

25.11.2020, 7:01, Разное

В июле 1952 года в течение недели над Вашингтонским Капитолием и Белым домом летали НЛО. Свидетелями были сотни людей, имеются десятки фотографий и метры отснятых кинопленок. Событие, достоверность которого ни у кого не вызывает сомнений, в историю уфологии вошло как «Вашингтонская карусель».

Атака на Вашингтон

19 июля 1952 года в 23:40 на экране радара Вашингтонского аэропорта появились семь объектов. Объекты летели не по установленным для самолетов коридорам, не держали строй, двигались рывками и выделывали самые немыслимые виражи. Диспетчер Эдвард Нагент доложил главному диспетчеру Гарри Барнсу: «Сэр, наблюдаю на радаре группу из семи объектов. На запросы не отвечают. По моим данным в небе самолетов нет. И… сэр, это не похоже на самолеты».

Барнс связался с диспетчером на вышке: «Вы видите их на своих радарах?» – «Да, сэр. И не только на радарах, мы наблюдаем их визуально» – «И что это?» – «Это выглядит как яркие желтые сгустки света, движутся в сторону центра города». Административный центр Вашингтона – это Капитолий, сердце Америки.

Барнс срочно связался с базой ВВС «Эндрю»: «Парни, вы в курсе, что в сторону Вашингтона летит группа объектов?» «Да, мы ведем их уже 20 минут». «Ну так почешитесь, они скоро будут прямо над городом. Если это русские ракеты, то всем нам непоздоровится».

Дежурный на базе сержант ВВС ничего не ответил тупому гражданскому. Это не могли быть русские ракеты: где вы видели ракеты, резко меняющие скорость, высоту и траекторию, совершающие резкие развороты под 90 градусов? Таких ракет тогда не было. Но объекты-то были! Их фиксировали все радары, они пролетели над базой ВВС «Боллинг», десятки людей видели их своими глазами.

В 3:00 с базы ВВС в Нюкастле взлетели два истребителя F-94 Starfire. Однако в указанном районе никаких НЛО летчики не обнаружили. Объекты исчезли, как только истребители взлетели с аэродрома. Самолеты патрулировали пространство, пока у них не иссякло топливо. Когда истребители покинули небо, НЛО вернулись.

В течение 6 часов светящиеся шары летали над Вашингтоном, постоянно зависая то над Капитолием, то над Белым домом. На улицы вышли сотни людей и щелкали затворами своих фотоаппаратов. Последний раз НЛО появились на экранах радаров в 5:30 утра.

Возвращение

26 июля все повторилось. В 20:15 НЛО засекли радары РЛС Вашингтонского аэропорта и базы ВВС «Эндрю», их наблюдали пилоты, стюардессы и пассажиры лайнера компании “National Airlines”, следовавшего в Вашингтон. В 21:30 над городом снова летали белые светящиеся шары, то зависая, то совершая рывки со скоростью до 11.000 км/ч.

По улицам Вашингтона сновали репортеры ведущих газет, журналисты теле- и радиокомпаний готовили репортажи с места событий.

В 23:20 в небе над Вашингтоном появились два истребителя. Один из пилотов, заметив 4 объекта, принял решение преследовать их. Однако из преследователя сам превратился в «дичь»: НЛО окружили его, организовав летящему истребителю своеобразный «эскорт». Однако обошлось без трагедии: «попугав» пилота, объекты улетели прочь.

В 01:00 на базу «Эндрю» прибыл майор Фурне с ведущими специалистами в области радиолокации. Заключение специалистов было удручающим: это не атмосферные помехи, это твердые объекты, до 40м. в диаметре.

Вновь подняли истребители. И опять, как только истребители появились в заданном районе, НЛО покинули его, и как только самолеты ушли на базу, НЛО вернулись. «Шоу» продолжалось целую ночь, только к утру «воздушные визитеры» оставили Вашингтон в покое.

Пентагон: никаких НЛО не было!

Описания событий 19-26 июля занимали первые страницы американских газет: над Вашингтоном, над Капитолием, над Белым домом летают неизвестные объекты, а доблестные ВВС ничего не могут с этим сделать, только смотрят на экраны своих радаров и беспомощно разводят руками!

Чтобы успокоить разбушевавшиеся страсти Пентагоном 29 июля была организована пресс-конференция с участием директора разведки ВВС Джона Сэмфорда. Генерал заверил взбудораженное население: наблюдаемые феномены были результатом инверсий воздушных потоков и не представляли никакой опасности.

Разъяснение Сэмфорда не удовлетворило никого. Летчики, диспетчера и служащие аэропортов, многочисленные очевидцы, наблюдавшие НЛО – никто не поверил в надуманную версию. Не верили в нее и сами военные, издав 29 июля секретный приказ для летчиков ВВС: при обнаружении «летающих тарелок» преследовать их, принуждать к посадке, а в случае неподчинения сбивать.

Однако официально Пентагон упорно придерживался версии «ничего не было». Журналисты сделали правильный вывод: военные правды не скажут.

Сделали из всего произошедшего выводы и в Пентагоне: с 1954 года все случаи встреч с НЛО стали вопросом национальной безопасности. Теперь все материалы об имевших место подобных событиях ложились в папки, на которых стоял штамп «совершенно секретно, оглашению не подлежит».